شكرا لقرائتكم خبر عن انتقاد إيطالي للياو بسبب تسديدة بالكعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتقدت وسائل الإعلام الإيطالية نجم ميلان البرتغالي رافائيل لياو لأنه أهدر فرصة تسجيل ثمينة أمام الضيف نيوكاسل في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل سلبياً.

وتجاوز لياو 3 من مدافعي نيوكاسل بشكل رائع وسرعة فائقة لكنه حاول التسديد بكعب القدم عندما كان في مواجهة الشباك ولم يوفق بسبب تعثره بقدمه. وقال المحللون إن لياو «عقد الأمور على نفسه وعلى فريقه» و«أنه حاول إظهار عبقريته والسخرية من نيوكاسل».

المشجعون أيضاً علقوا على الحادثة ومن التعليقات:«كانت محاولة سيئة من لياو للتسديد بالكعب لكن علينا احترام غروره»، و«لو أنه سجل الهدف لكان هدف الموسم بامتياز»، و«لياو أنام 3 مدافعين ثم تعثر بقدمه».

وهذه أول مباراة لنيوكاسل منذ 2003 بعد عودته للمسابقة العريقة وسافر المشجعون لمدينة ميلان لدعم كتيبة هاو الذي عاد بتعادل ثمين من عرين الأسد ووصفه المدرب بـ«النصر»، فيما وصفه ستيفانو بيولي بـ«سوء الحظ» لأن حارس نيوكاسل نيك بوب أنقذ الشباك 7 مرات قبل الاستراحة بين الشوطين وأنقذها خمس مرات أثناء 6 دقائق مجنونة هيمن فيها ميلان على المباراة.