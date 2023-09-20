شكرا لقرائتكم خبر عن عصام ياسين يضع إدارة زاخو في ورطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قد يتسبب عصام ياسين، لاعب فريق زاخو الأول لكرة القدم السابق في مشكلة لإدارة نادي زاخو لإدارة الفريق المذكور، إذا لم تقم بحسمها، فإنها قد تؤثر في مشاركة فريقها الكروي الأول في دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل الذي ينطلق في 20 من الشهر المقبل.

أسباب المشكلة تعود إلى أن اللاعب عصام ياسين له مبلغ مالي بذمة إدارة نادي زاخو قدره 15 مليون دينارعراقي «حوالي 10 آلاف دولار أمريكي»، وقد كسب قراراً قطعياً من لجنة شؤون اللاعبين والمدربين التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم يلزم إدارة زاخو بدفع المبلغ المذكور، وفي حالة عدم قيامها بتسديده، فإن فريقها الكروي سيمنع من المشاركة في دوري المحترفين العراقي، لأن لجنة التراخيص تشترط سلامة الذمة المالية للفرق المشاركة في دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن إدارة زاخو تسعى إلى حل المشكلة عبر الحوار مع اللاعب عصام ياسين من خلال منحه دفعة محددة من المبلغ الذي بذمتها، إلا أن ياسين يصر وبشكل كبيرعلى الحصول على المبلغ كاملاً مستنداً على قرار لجنة شؤون اللاعبين والمدربين التابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم والذي يصب في صالحه.

الجدير بالذكر أن عصام ياسين يعد من أقدم لاعبي الدوري العراقي الآن، إذ يلعب في البطولة منذ أكثر من 15 سنة متنقلاً بين فرق عدة أبرزها أربيل، أمانة بغداد، زاخو، الحدود وغيرها.