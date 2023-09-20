شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيك بوكسينج" يقرر تدشين أكاديمية للاتحاد للإنفاق على عناصر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح تدشين أكاديمية خاصة بالاتحاد يكون الغرض من إنشاءها الإنفاق من مواردها على عناصر المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج، إن ذلك القرار جاء بهدف تعظيم موارد الاتحاد بهدف ضخها في إعداد عناصر المنتخبات منتخبات البراعم والشباب والناشئين والعموم استعدادا للاستحقات العربية والدولية المقبلة.

وكشف محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه تقرر إقامة أكاديمية تابعة للاتحاد يتواجد فيها اختيارا اللاعبين الحاصلين على المركز الثاني والثالث بالبطولة التصنيفية وبطولات الجمهورية للأندية والمناطق والقطاعات ضمن مسمى المنتخب الثالث وتكون برسوم تدريب شهريا بواقع 500 جنيه بواقع وحدتين تدريب أسبوعيا للتأهيل للمستوى الأعلى ويتم عمل لقاءات دورية مع المنتخبات الأعلى ويكون الفائز فيما من المنضمين للمنتخب الأعلى مع إعفاءه من رسوم التدريب.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته بأن أكاديمية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ستكون أيضا متاحة لأي من لاعبين الكيك بوكسينج المهتمين للانضمام لأكاديميات الاتحاد المصري للكيك بوكسينج من المستويات الفنية المختلفة طبقا للوائح عمل أكاديمية الاتحاد بفروعها المختلفة على مستوى الجمهورية بواقع رسوم تدريب شهريا للاعب 500 جنيه بواقع وحدتين تدريب أسبوعيا، موضحا أن القيمة المالية من تلك الأكاديمية سيتم الإنفاق بها على المنتخب الأول والثاني من مختلف المراحل السنية.