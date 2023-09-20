شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى دورى نايل والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو، لمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم "دورى نايل".

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بيراميدز وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك فى دوري نايل

يلتقى الزمالك فى السابعة مساء غد الخميس، مع بيراميدز على استاد الدفاع الجوى في الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.