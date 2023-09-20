شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يهزمن الجزائر فى ربع نهائى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر
وحقق منتخب ناشئات كرة اليد الفوز أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23 ، فى إطار ثالث مواجهات البطولة الأفريقية المقامة بتونس.
تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.
و تضم قائمة اللاعبات : شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا ايهاب.
لعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وانجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية وحقق الفوز فى جميع المواجهات
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