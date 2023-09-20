شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس توتنهام: عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ يسمح باستعادته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام وجود شرط في عقد انتقال هاري كين إلى بايرن ميونيخ، يسمح له باستعادة خدمات اللاعب.

وتحدث ليفي في مقابلة مع 250 من أعضاء نادي توتنهام، عن كواليس صفقة بيع هاري كين إلى بايرن ميونيخ مقابل 100 مليون يورو، حيث وقع المهاجم الإنجليزي عقدًا لمدة 4 سنوات مع بطل ألمانيا.

وحرص هاري كين وقت انضمامه إلى بايرن ميونيخ على توجيه رسالة إلى جماهير توتنهام قال خلالها، إنه لن يودعهم لأنه لا يعرف ما قد يحدث في المستقبل ويأمل أن يراهم قريبًا، وهو ما دفع أحد الأعضاء لسؤال دانيال ليفي عن إمكانية وجود بند يسمح لتوتنهام بشراء اللاعب، وفقًا لصحيفة إيفننج ستاندرد.

وحاول ليفي التهرب من الإجابة عن السؤال، قبل أن يتراجع ويؤكد وجود بند في عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ، يسمح لتوتنهام بشرائه، دون أن يكشف القيمة المتفق عليها أو موعد تفعيل ذلك الشرط.

من جانبه، تحدث هاري كين، الثلاثاء، عن متابعته المستمرة لفريقه السابق قائلًا «أتابعهم باستمرار، وسأبقى كذلك طوال حياتي، أنا سعيد بالطريقة التي يلعب بها توتنهام، وسعادة الجمهور شيء رائع، لديهم مواجهة مهمة مع أرسنال، الأحد، وسنرى كيف سيؤدي الفريق على مدار الموسم».

يذكر أن هاري كين خاض 5 مباريات مع بايرن ميونيخ سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً آخر، ويستعد لمواجهة مانشستر يونايتد، مساء الأربعاء، في الجولة الافتتاحية لمرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.