شكرا لقرائتكم خبر عن وفد محاكم دبي يزور «دبي لأصحاب الهمم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد وفد محاكم دبي بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في تمكين هذه الفئة في المجتمع وجهوده في تهيئتهم، من أجل الاندماج الكامل في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما كان المرود الإيجابي على مسيرتهم في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال زيارته للنادي، حيث أطلعهم ماجد العصيمي المدير التنفيذي على أنشطته المختلفة ومبادراته المتعددة وسعيه لتسخير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم.

وأطلع الوفد الاجتماع على مبادرة العائلة السعيدة، وهي مبادرة اجتماعية تعزز الاستقرار والتماسك الأسري بتقديم محاضرات وفعاليات في هذا الإطار من أجل تحقق جميع أهدافها المنشودة، مبيناً أن محاكم دبي تسعى لمبادرات مشتركة مع نادي دبي لأصحاب الهمم.

وأكد حمد محمد الجناحي مدير إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي أن دورهم ليس قانونياً فقط وإنما لهم أدوار ثقافية ضمن المسؤولية المجتمعية.

ووصف العصيمي مبادرة «العائلة السعيدة» بأنها تعكس الوجه الحضاري لمحاكم دبي للنزول إلى المجتمع، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تطرقت للتعاون المشترك والشراكات المستقبلية بين محاكم دبي و«دبي أصحاب الهمم» في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي وتعزيزاً للتعاون بين الجانبين.