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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا (0-0) يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا (0-0) يلا شوت، تأتي مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

ريال مدريد سيسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط كاملة، بهدف البدء بقوة في مشواره ببطولة دوري الأبطال، التي تعد البطولة المفضلة للنادي.

من جهة أخرى، يتطلع فريق يونيون برلين إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة ضد ريال مدريد، والمنافسة بقوة في المجموعة.

سيكون هذا اللقاء مناسبة مثيرة لعشاق كرة القدم لمتابعة تألق الفرق الأوروبية في هذه البطولة المثيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين

يدخل نادي ريال مدريد في مواجهه قويه امام منتخب امام نادي يونيون برلين الالماني ضمن مباريات الجوله الاولى من المجموعه الثالثه من دوري ابطال اوروبا ويسعى نادي ريال مدريد إلى تقديم مباراه قويه ومثيره وتحقيق نتيجه ايجابيه وتحقيق الانتصار والفوز على نادي يونيون برلين ضمن مباريات الجوله الاولى من المجموعه الثالثه من دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا والخروج من المباراه بالنقاط الثلاث المهم حيث يستضيف نادي ريال مدريد على ارضه وبين جماهيره في ملعب سانتياغو برنابيو الدوله الاولى من دوري ابطال اوروبا ويبحث نادي ريال مدريد عن تحقيق ضربه بدايه قويه من اجل التاهل إلى الدور القادم من دوري ابطال اوروبا حيث يمر نادي ريال مدريد بالسلسله من النتائج المتميزه والايجابيه في الدوري الاسباني حيث حقق الانتصار في خمس دقائق اتوقع صار 15 نقطه بالعلامه الكامله في صداره جدول ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطتين عن نادي برشلونه الذي يحتل المركز الثاني.

بطاقة مباراة ريال مدريد الاسباني ونادي يونيون برلين الالماني

البطولة دوري ابطال اوروبا الجولة الجولة الــــ 1 موعد المباراة 20-09-2023 يوم توقيت المباراة 7:45 مساءً بتوقيت السعودية معلق المباراة علي محمد علي ملعب المباراة ملعب استاد سانيتاغو برنابيو

يدخل ريال مدريد اللقاء منتشيا بالفوز الأخير على ريال سوسيداد في الدوري الاسباني 2-1، والتربع على عرش صدارة الليجا بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

ويريد ريال مدريد استعادة اللقب الغائب عن خزانته العام الماضي بعد أن ودع البطولة في الدور نصف النهائي أمام العملاق مانشستر سيتي بعد تلقي هزيمة ساحقة بأربعة أهداف دون رد والتعادل في المباراة الأولى 1-1.