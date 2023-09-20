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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 يلا شوت،تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب أليانز أرينا حيث ستقام مباراة قمة في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

يتطلع فريق بايرن ميونخ إلى تحقيق لقبه السابع في هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني توماس توخيل وباستخدام تشكيلة قوية تضم العديد من النجوم، بما في ذلك هاري كين.

وعلى الرغم من أن هاري كين قد سجل قليلًا أمام مانشستر يونايتد في المباريات السابقة، إذ سجل 5 أهداف فقط في 19 مباراة ضدهم، إلا أن باقي مسيرته الرياضية وإمكانياته تجعله لاعبًا مؤثرًا.

من ناحية أخرى، يواجه مانشستر يونايتد بداية صعبة هذا الموسم حيث خسر في 3 من أصل 5 مباريات، ويواجه ضغوطًا إضافية بسبب الإصابات والإيقافات، مما يزيد من التحديات التي يواجهها المدرب تن هاغ.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

وعن موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد أليانز أرينا لمواجهة بايرن ميونخ اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، الكويت، لبنان، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، البحرين، سوريا، العراق، الكويت، لبنان، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد اليوم في دوري الأبطال

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