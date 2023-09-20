شكرا لقرائتكم مارسيليا يعلن إقالة مارسيلينو بعد 7 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مارسيليا الفرنسي رسميا يوم الأربعاء إقالة مدربه الإسباني مارسيلينو ليؤكد معلومات لوكالة "فرانس برس" في الساعات الأخيرة تحدثت عن سفر الفريق إلى هولندا لخوض مباراته ضد اياكس امستردام في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) المقررة يوم الخميس من دونه.

وقال النادي في بيان بان مارسيلينو "لن يكمل مهمته مشيرا الى "احداث الاثنين" عندما دعت جمعية انصار النادي الى استقالة الرئيس بابلو لونغوريا وثلاثة من المقربين منه في مجلس الادارة. واضاف البيان "ازاء هذه التطورات لم يعد بالامكان استمرار مارسيلينو وجهازه الفني في مهمتهم والقيام بها في ظروف جيدة".

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واستعان مارسيليا بمارسيلينو في أوائل الصيف خلفا ًللمدرب الكرواتي ايغور تودور الذي اختار الرحيل عن الفريق نهاية الموسم المنصرم بعدما قاده الى المركز الثالث في الدوري.

وفشل الإسباني ابن الـ57 عاماً في مهمته الأولى مع النادي المتوسطي، إذ أخفق في التأهل الى دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال بالخروج من الدور التمهيدي الثالث على يد باناثينايكوس اليوناني.

وعلى الرغم من بدايته الجيدة في الدوري الفرنسي حيث يحتل المركز الرابع بفارق نقطتين فقط عن موناكو المتصدر وأمام غريمه ومنافسه المقبل باريس سان جيرمان حامل اللقب بعد فوزه بمباراتين وتعادله في ثلاث من دون هزيمة، لم يكن الجمهور راضياً على المستوى الذي يقدمه الفريق، لاسيما بعد التعادل السلبي الأحد على أرضه ضد تولوز.

وعند وصوله الى مارسيليا، كان مارسيلينو من دون وظيفة منذ رحيله عن أتلتيك بلباو الاسباني في يونيو 2022.