الامارات | منتخب مصر يعسكر في العين أكتوبر المقبل.. ويواجه زامبيا والجزائر وديا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتضن مدينة العين المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل. ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على استاد هزاع بن زايد، الأولى أمام زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه، في إطار تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس إفريقيا 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتم الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر منتخب «الفراعنة» بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل. وأكد مجلس أبوظبي الرياضي في بيان صحافي استمرار تعاونه مع الشركة المتحدة للرياضة في مصر لاستضافة الأحداث الرياضية المصرية المهمة على أرض الإمارات، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وخاصة في استضافة «السوبر المصري».