شكرا لقرائتكم خبر عن يلا شوت..بث مباشر مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلا شوت..بث مباشر مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت..بث مباشر مباراة إنتر ميلان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا،يبحث محبو كرة القدم حول العالم عن طريقة لمشاهدة مباراة إنتر ميلان الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني في دوري أبطال أوروبا بث مباشر. ستُقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبي إن سبورتس 4 إتش دي ستقوم بنقل المباراة مع التعليق الصوتي من قبل المعلق عامر الخوذيري.

ستقام المباراة على أرض ملعب أنويتا وهي جزء من بداية مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وريال سوسيداد

سابقًا، حقق نادي إنتر ميلان وصافة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بعد خسارته في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

تاريخ مواجهات إنتر ميلان وريال سوسيداد: تاريخيًا، جرت 3 مواجهات بين إنتر ميلان وريال سوسيداد، تضمنت 2 مباراة في كأس الاتحاد الأوروبي ومباراة ودية.

حقق إنتر ميلان الفوز في مبارتين، بينما فاز فريق ريال سوسيداد في مباراة واحدة. لم تسفر أي مباراة من هذه المواجهات عن تعادل، وسجل إنتر ميلان مجموع 4 أهداف في مرمى ريال سوسيداد، بينما استقبل هدفين فقط من الفريق الإسباني.

أين يمكنني مشاهدة ‎ريال سوسيداد – إنتر ميلان؟

القناة: بي ان سبورت 4

المعلق: خالد الحدي

إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد

الحدث: دوري أبطال أوروبا

الاسم: ريال سوسيداد vs إنتر ميلان

التاريخ: 2023/09/20

الوقت: 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

الملعب: استاد بلدية أنويتو

بعد 10 سنوات من الابتعاد عن المنافسة الأوروبية الكبرى، حصل ريال سوسيداد على مكان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بفضل حصوله على المركز الرابع في الدوري الإسباني في المرة الأخيرة، حيث حصد فريق إيمانول ألجواسيل 71 نقطة من 38 مباراة.

كان ذلك جنبًا إلى جنب مع مشوارهم في الدوري الأوروبي، حيث تصدر ريال مجموعته برصيد 15 نقطة وحقق تقدمًا تلقائيًا إلى دور الـ16، حيث سجل 10 أهداف واستقبل هدفين فقط حيث حققوا خمسة انتصارات من بين هزيمة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

أدى ذلك إلى تأهل رجال ألجواسيل تلقائيًا إلى مرحلة خروج المغلوب ومقابلة روما في دور الـ16، لكنهم فشلوا أمام الوصيف النهائي، وخسروا 2-0 خارج أرضهم في العاصمة الإيطالية بعد أهداف ستيفان الشعراوي وماراش كومبولا. قبل أن يروا مباراة الذهاب على أرضهم تنتهي بالتعادل السلبي ويخرجون نتيجة لذلك.

بعد ذلك، وعلى خلفية نهايته الرائعة في الدوري، لم يتمكن الفريق الباسكي بعد من العودة من حيث توقفوا في الموسم الجديد، بعد أن حصل على ست نقاط فقط من خمس مباريات في الدوري الأسباني حتى الآن، بدءًا من ثلاثة تعادلات متتالية قبل التسجيل. أول ثلاث نقاط في فوز حافل بالأحداث 5-3 على غرناطة، وذلك بفضل ثنائية تاكيفوسا كوبو وأهداف مارتن زوبيميندي وأندير بارينيتشيا وهدف ميكي بوش في مرماه.

الآن بعد الهزيمة 2-1 خارج أرضه أمام ريال مدريد المتصدر في نهاية الأسبوع، حيث تقدموا في الشوط الأول عبر بارينيتشيا، لكن لوس بلانكوس قلب المباراة بهدفين من فيديريكو فالفيردي وخوسيلو، سيتطلع فريق ألجواسيل إلى للارتداد والبدء بفوز على أرضهم عند عودتهم إلى دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.