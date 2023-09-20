جونار سولشاير: التعاقد مع رونالدو كان خاطئ ولدي عرضين من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أبدى جونار سولشاير، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد رأيه في التعاقد مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي، وأعلن وجهته المقبلة.

رحل جونار سولشاير عن تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر 2021 ومنذ ذلك الحين لم يتولى تدريب أي فريق.

قال سولشاير في حوار مع صحيفة "ذا أثليتيك": "كان من الصعب رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو، شعرت أنه يجب اتخاذ هذا القرار، لكنه كان خاطئا، رغم أن الأمر ظهر على ما يرام وقتها بتسجيله هدفين في مباراة نيوكاسل".

انضم كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد من يوفينتوس في 2021، ثم غادر بعد فسخ عقده بالاتفاق في نهاية العام الماضي.

أشار سولشاير إلى أنه يمتلك عدة عروض في الفترة الراهنة، منهم اثنين من السعودية، يفاضل بينهم.

أضاف: "أحب إنجلترا والدوري الإنجليزي حتى أن البطولة أصبحت أقوى، لكنني غير مرتبط بها وأرغب في تحدي مختلف وثقافة جديدة".

تابع: "علمت بمغادرتي مانشستر بين شوطي مباراة واتفورد التي خسرنا فيها 4/1، لم نكن مانشستر يونايتد ولم يكن اللاعبون يركضون، أخبرتهم بين الشوطين أنها قد تكون المرة الأخيرة التي نعمل فيها معًا ونلعب بفخر، كدنا نقلب الأمور، حتى تم طرد هاري ماجواير".

واصل: "تلقيت رسالة نصية صباح اليوم التالي من إد وودورد يقول فيها إنه يريد رؤيتي في مكتبه في كارينجت، كان ذلك صعبًا جدًا كنت في النادي لمدة 18 عامًا، حظيت بكثير من الدعم وحصلت على الفرصة، لهذا سأكون دائمًا ممتن لهم".

اختتم: "أردنا التعاقد مع إيرلينج هالاند وطلبت التوقيع مع سانشو، لن يوقع مانشستر يونايتد أبدًا مع لاعب لا يريده المدير الفني".