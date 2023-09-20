جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الأسبوع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اكتملت يوم الأثنين، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل نوتنجهام مع بيرنلي بنتيجة 1-1.

ويستعرض لكم "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. مانشستر سيتي - 15 نقطة

2. توتنهام - 13 نقطة

3. ليفربول - 13 نقطة

4. أرسنال - 13 نقطة

5. برايتون - 12 نقطة

6. وست هام - 10 نقاط

7. أستون فيلا - 9 نقاط

8. نوتنجهام - 7 نقاط

9. كريستال بالاس - 7 نقاط

10. فولهام - 7 نقاط

11. برينتفورد - 6 نقاط

12. نيوكاسل - 6 نقاط

13. مانشستر يونايتد - 6 نقاط

14. تشيلسي - 5 نقاط

15. بورنموث - 3 نقاط

16. ولفرهامبتون - 3 نقاط

17. شيفيلد يونايتد - نقطة واحدة

18. إيفرتون - نقطة واحدة

19. بيرنلي - نقطة واحدة

20. لوتون تاون - 0 نقطة

تنطلق الجولة السادسة يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، بمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد الاتحاد.