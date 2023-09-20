جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الأسبوع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
اكتملت يوم الأثنين، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل نوتنجهام مع بيرنلي بنتيجة 1-1.
ويستعرض لكم "الخليج 365" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:
1. مانشستر سيتي - 15 نقطة
2. توتنهام - 13 نقطة
3. ليفربول - 13 نقطة
4. أرسنال - 13 نقطة
5. برايتون - 12 نقطة
6. وست هام - 10 نقاط
7. أستون فيلا - 9 نقاط
8. نوتنجهام - 7 نقاط
9. كريستال بالاس - 7 نقاط
10. فولهام - 7 نقاط
11. برينتفورد - 6 نقاط
12. نيوكاسل - 6 نقاط
13. مانشستر يونايتد - 6 نقاط
14. تشيلسي - 5 نقاط
15. بورنموث - 3 نقاط
16. ولفرهامبتون - 3 نقاط
17. شيفيلد يونايتد - نقطة واحدة
18. إيفرتون - نقطة واحدة
19. بيرنلي - نقطة واحدة
20. لوتون تاون - 0 نقطة
تنطلق الجولة السادسة يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، بمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد الاتحاد.