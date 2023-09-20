بعد حارس لاتسيو.. أشهر أهداف حراس المرمى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

سجل حارس لاتسيو، إيفان بروفيديا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 94، أمس، أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

تصادف أن الهدف الذي سجله بروفيديا هو رقم 94 للاتسيو في دوري الأبطال وهو نفس رقم قميصه مع الفريق بالإضافة إلى أنه جاء في الدقيقة 94.

سبق وأحرز العديد من حراس المرمى أهدافاً في الدقائق الحاسمة لفرقهم، إذ سجل حارس مرمى فريق لجوجو هدفاً في سبورتينج خيخون، ليدرك التعادل في مباراة بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

أنقذ ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب ناديه السابق إشبيلية من الخسارة عام 2021، بعدما سجل هدفاً في مرمى فياريال في الوقت بدل الضائع.

دخل عصام الحضري قائمة حراس المرمى الهدافين وسجل هدفاً للأهلي من منطقة جزائه في مرمى كايزر تشيفز بالسوبر الإفريقي 2002.

أحرز أليسون حارس مرمى ليفربول هدفاً ساهم في دخول الفريق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي 2021، إذ تمكن من انتزاع الفوز في الثواني الأخيرة من ويست بروميتش ألبيون وحصد الثلاث نقاط.

لم يكن عصام الحضري الحارس الأفريقي الوحيد الذي سجل هدفا، سبق وسجل حارس نادي باروكا الجنوب أفريقي هدفًا لفريقه في الدقيقة 96 من المباراة.

عام 2016، خرج أدريان حارس مرمى وست هام من مرماه بالكرة وواصل تقدمه ليراوغ اللاعبين ويسجل هدف لفريقه في الوقت بدل الضائع.