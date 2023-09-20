مدة غياب عمر سيد معوض بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

يغيب عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي 2005 لمدة تصل لـ9 أشهر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أعلن سيد معوض إصابته نجله بقطع في الرباط الصليبي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كتب: "قدر الله وماشاء فعل والشكر لله رب العالمين، في اليوم اللي بيوصل عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الأهلي عمر يجيله إصابة في الرباط الصليبي".

شارك نجل سيد معوض للإصابة، أمس، في مباراة سموحة ببطولة الجمهورية 2005، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4/0،وتعرض للإصابة في الدقيقه ٨ من المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة نصر.