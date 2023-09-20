شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يقود هجوم المقاولون أمام بلدية المحلة بدورى نايل .. وعمار حمدى احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل المقاولون لمواجهة بلدية المحلة: "محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد ولؤي وائل وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد علاء وجوزيف أوشايا وزياد فرج وعربي بدر وأحمد فوزي ومحمد سالم وعمرو مرعي". وتضم دكة البدلاء عماد الدين بوبكر وأحمد الشيمي وامادو انياص وعماد ميهوب وعامر عامر ومحمد شوقي غريب وأحمد عيد وعمار حمدي ومحمود وادي. يدخل المقاولون العرب مواجهة اليوم بعدما جدد دمائه بـ 10 صفقات جديدة وهم: عمار حمدى ومحمود وادى وعامر عامر وعماد ميهوب وأحمد فوزى وزياد فرج وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعى وعربى بدر وعماد بوبكر. بينما تعاقد بلدية المحلة مع 17 لاعبًا هم: حسام أشرف وماجد هانى وطارق علاء ونور الزمان الزمورى ومحمد الزافرانى وأحمد العش وإسلام مرزوق وعبد الله محمود ومهاب أشرف وويسدوم عبد الرحمن اللاهونى ومؤمن راضى ومحمد عادل أمو ومحمد رجب صافى وأحمد رضا وهشام حافظ ومحمد أشرف ويوسف حسن.

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