شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط الصليبى يُعرقل انتقال عمر سيد معوض للدورى الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمر سيد معوض لاعب الشباب في النادي الأهلي، للإصابة بالرباط الصليبي، ليتأجل حلم اللاعب الشاب ي الاحتراف بالدوري الإسباني من بوابة ريال بيتيس.

وكتب سيد معوض نجم الأهلي السابق، ووالد لاعب الأهلي الحالي، عبر حسابه: "قدر الله ما شاء فعل الحمد والشكر لله رب العالمين في اليوم اللي بيوصل فيه عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الأهلي، عمر يجيله إصابة!، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله يرجع زي الأول واحسن، دعواتكم لعمر ربنا يشفيه".

وأثبت عمر معوض أنه أحد أهم المواهب المصرية في الفترة القادمة، خاصة بعد أن تابعه مسؤولو النادي الإسباني خلال تواجدهم في مصر مطلع العام الجاري.

عمر معوض يمتلك إمكانيات هائلة تؤهله للعب في أكبر الأندية الأوروبية ولذلك فإن ريال بيتيس كان يضعه تحت أنظاره تحسبا لضمه إلى صفوف الفريق في الوقت المناسب وبالشكل الذي يليق باللاعب والنادي الأهلي.