شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الزنفلى رجل مباراة الداخلية و إنبى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود الزنفلى حارس مرمى فريق الداخلية على جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبى عقب اختياره من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة .

كان فريق الداخلية حقق الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد وتحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على ستاد السلام .

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ، ليضع فريقه في المقدمة.

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق أحمد جمال و مصطفى شكشك بينما هجمات فريق الداخلية عن طريق على الزهدى و محمد أسامة وساهم حارس مرماه الزنفلى فى الخروج بفريقه فائزا بتصديه للعديد من الفرص للفريق البترولى.