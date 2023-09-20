شكرا لقرائتكم خبر عن الحصن يجدد لجواو فيتور ويدعم«الخماسي الحديث» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن دبا الحصن تجديد عقد المهاجم البرازيلي المقيم جواو فيتور لمواصلة عطائه مع الفريق حتى عام 2027، تقديراً للمستوى الجيد الذي يقدمه مع الفريق.

وكان دبا الحصن أبرم سلسلة من التعاقدات المميزة على صعيد اللاعبين المحلين والأجانب خلال القيد الصيفي في ظل الطموحات الكبيرة على المنافسة بقوة في دوري الدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين.

على خط آخر، استقبل دبا الحصن وفد اتحاد الإمارات للخماسي الحديث برئاسة الدكتورة هدى المطروشي رئيس مجلس الإدارة؛ بهدف بحث آلية التعاون والخطط المستقبلية مع النادي، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس الإدارة، الذي أثنى على زيارة الاتحاد، مؤكداً دعم ناديه من أجل النهوض والرقي بالرياضة، وسعيه إلى بذل كل الجهود الممكنة، لتقديم الدعم والتشجيع لممارسة هذه الألعاب.

وثمن علي محمد بن يعروف أمين السر العام، الجهود المضنية التي تبذلها إدارة النادي من أجل توفير كافة الاحتياجات ومعينات النجاح للفرق الرياضية من أجل تحقيق التطلعات المرجوة وتوفير بيئة جاذبة لأبناء دبا الحصن، كما أثنى على المتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي يوفره مجلس الشارقة الرياضي لكافة أندية الإمارة.