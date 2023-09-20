شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ونهيان بن سلطان بن خليفة يزوران نادي الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ نهيان بن سلطان بن خليفة آل نهيان بزيارة نادي الإمارات، وكان في استقبالهما يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقد حرصا على الالتقاء بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم الإسباني أندرياس إنييستا والجهازين الإداري والفني، وحثا اللاعبين والجهاز الفني على مضاعفة الجهد خلال الموسم حتى يظهر الفريق في أفضل حالاته من أجل رسم صورة طيبة عن «الصقور» وإسعاد جماهيرهم.

وأحدثت الزيارة صدى كبيراً في النادي وفي نفوس اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وأشاد يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة بزيارة الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ نهيان بن سلطان بن خليفة آل نهيان والتي ستنعكس إيجاباً على مسيرة النادي والفريق خلال المرحلة المقبلة، وقال: «الزيارة كان لها وقعها النفسي لدىّ مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الإداري والفني وأعتقد أن انعكاساتها الإيجابية تصب في مصلحة النادي من أجل دفع مسيرة الفريق الأول إلى الأمام لتحقيق النجاح».