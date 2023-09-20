الامارات | توتنهام يخسر خدمات نجمه البارز حتى نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض جناح توتنهام الانكليزي، الكرواتي الدولي ايفان بيريتشيتش لاصابة خطيرة في ركبته وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بحسب ما اعلن نادي شمال لندن اليوم.

وقال توتنهام في بيان "تعرض ايفان بيريتيشيتش لاصابة بالغة في اربطة الركبة من دون التحام خلال حصة تدريبية وسيخضع لعملية جراحية". وتابع "سيتولى الجهاز الطبي في النادي مراقبة الحالة الصحية للاعب خلال فترة التعافي ومن المتوقع ان يغيب عما تبقى من الموسم". وشارك الجناح الكرواتي (34 عاما) بديلا في مباريات فريقه الخمس في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري المحلي بعد ان حقق الفريق باشراف مدربه الجديد الاسترالي انجه بوستيكوغلو اربعة انتصارات مقابل تعادل واحد منذ مطلع الموسم الحالي. يذكر ان عقد بيريتشيتش مع توتنهام ينتهي في 30 يونيو عام 2024.