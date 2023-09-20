شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل.. بلدية المحلة يتقدم على المقاولون العرب فى الشوط الأول بهدف سمانه والان مع تفاصيل الخبر
وسجل عبد الرحمن سمانة لاعب فريق بلدية المحلة هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 15 من علامة الجزاء .
وضم تشكيل المقاولون في حراسة المرمى: "محمود أبو السعود، والدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – لؤي وائل، والوسط: زياد فرج - عربي بدر – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – جوزيف أوشايا، والهجوم: عمرو مرعي – محمد سالم".
بينما جاء تشكيل بلدية المحلة: "حراسة المرمى: محمود ماهر، والدفاع: أحمد رضا – محمد عبد الرازق – محمد صابر – حسام حسن، والوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – عبد الرحمن اللاهوني، والهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة" – حسام أشرف – عبد الناصر محمد".
يدخل المقاولون العرب مواجهة اليوم بعدما جدد دمائه بـ 10 صفقات جديدة وهم: عمار حمدى ومحمود وادى وعامر عامر وعماد ميهوب وأحمد فوزى وزياد فرج وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعى وعربى بدر وعماد بوبكر.
بينما تعاقد بلدية المحلة مع 17 لاعبًا هم: حسام أشرف وماجد هانى وطارق علاء ونور الزمان الزمورى ومحمد الزافرانى وأحمد العش وإسلام مرزوق وعبد الله محمود ومهاب أشرف وويسدوم عبد الرحمن اللاهونى ومؤمن راضى ومحمد عادل أمو ومحمد رجب صافى وأحمد رضا وهشام حافظ ومحمد أشرف ويوسف حسن.
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