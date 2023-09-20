شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي، أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه مع بداية الموسم الجديد.

ويواصل عمرو السولية غيابه عن مباراة فريقه أمام سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم تعافيه التام من الإصابة.

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج ، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي و سيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

وكانت رابطة الأندية قد وضعت شرطا بتأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم.