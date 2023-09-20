أحمد أيمن وأحمد عيد يشاركان فى فوز المصرى وديا على الشمس 3-1

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على مضيفه فريق الشمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء على استاد الشمس بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فاركو والمقرر إقامتها في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.

واستغل الكابتن علي ماهر المباراة في الدفع بعدد كبير من لاعبيه الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام الأهلي وذلك بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم فريق الشمس بهدفه في الدقيقة الخامسة عشر، قبل أن يتعادل فرانك ايتوجا للمصري في الدقيقة الثالثة والأربعين.

ومع الدقيقة الأولى للشوط الثاني أضاف فرانك ايتوجا الهدف الثاني له ولفريقه، فيما أضاف إسلام عطية الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، عمرو موسى، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي ايزي ايميكا، يوسف الجوهري كقاعدة ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي ليستويل أمانكونا ، الياس الجلاصي، حسام جريشة كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك ايتوجا.

وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من باهر المحمدي وإسلام عطية وأمادو باه وأسامة الجزار بدلا من عمرو موسى ويوسف الجوهري وليستويل أمانكونا وأحمد عيد.