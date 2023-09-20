شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: أونانا

خط الدفاع: ريجيليون - مارتينيز - ليندلوف - دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - إيريكسن

خط الهجوم: راشفورد - هويلاند - بيليستري

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يواجه فريق بايرن ميونخ، نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب اليانز أرينا الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.