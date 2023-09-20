رسميا.. فاركو يعلن التعاقد مع عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار في التعاقد مع لاعب وسط مهاجم منتخب مصر السابق ونادي أنورثوسيس فاماغوستا القبرصي "عمرو وردة"، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي برونو روماو.

وكان عمرو وردة وقع عقود انضمام لفريق الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الماضية، قبل التراجع مرة أخرى لأسباب شخصية.

وتعد صفقة عمرو وردة التاسعة لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد كل من "صلاح باشا، موسيس توراي، محمود البدري، محمد بانجورا، محمد فخري، فارس السيد ،كريم نبيل وباباكار".