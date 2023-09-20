الدوري المصري.. مفاجأة البلدية وسقوط إنبي وتعادل سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى الداخلية وإنبي، وواجه المقاولون نظيره بلديه المحلة، وسموحة أمام الجونة.

وينشر موقع الخليج 365 نتائج مباريات اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الداخلية يفوز على إنبي

وفي أولى المباريات، نجح فريق الداخلية في تحقيق الفوز على نظيره إنبي بهدف دون رد، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على استاد السلام.

جاء هدف اللقاء الوحيد لفريق الداخلية عن طريق اللاعب عبدالعزيز السيد في الدقيقة 36.

المقاولون يخسر امام بلدية المحلة

وفي المباراة الثاني التي اقيمت في نفس الجولة، نجح فريق بلدية المحلة في تحقيق الفوز على المقاولون العرب على ملعب الأخير بهدفين دون رد.

احرز أهدف فريق بلدية المحلة اللاعب عبدالرحمن سمانة في الدقيقة 16، وحسام أشرف في الدقيقة 75.

سموحة يتعادل الجونة

وفي آخر المباريات تعادل فريق سموحة مع الجونة الجونة بهدف لكل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية.

جاء هدف سموحة في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، عن طريق اللاعب فادي فريد، وتعادل الجونة في الدقائق الأخيرة.