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قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاء أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو على رأس الغيابات عن قائمة الفريق الأبيض أمام بيراميدز.

 

وتضم القائمة كلا من: 

 

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

 

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

 

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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