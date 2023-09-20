شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد رجل مباراة سموحة والجونة فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فادى فريد لاعب سموحة على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وافتتح التسجيل لسموحة فادى فريد في الدقيقة الرابعة من عمر دور نايل قبل أن يتعادل أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة "90+4" من عمر اللقاء.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد،خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري،خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود،خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح،خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.

بهذه النتيجة حصد فريق سموحة أول نقطة في دورى نايل بالتساوى مع الجونة.