شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو عودة عبد الله السعيد ورمضان صبحي لقائمة بيراميدز فى مواجهة الزمالك اتحاد الكرة للمصرى: حل أزمة أحمد أيمن وعيد مع الزمالك وديا أو الإيقاف 6 أشهر دورى نايل.. بلدية المحلة يهزم المقاولون في عقر داره ويحقق أفضل انطلاقة سموحة يتعادل مع الجونة 1- 1 فى دورى نايل الداخلية يحقق الفوز الأول بدورى نايل على حساب إنبى .. فيديو أحمد أيمن وأحمد عيد يشاركان فى فوز المصرى وديا على الشمس 3-1

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