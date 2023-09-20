شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف رجل مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج حسام أشرف لاعب بلدية المحلة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، بعدما سجل هدفا وقدم أداء مميزا في ضربة البداية للبلدية خارج الديار.
وسجل فريق بلدية المحلة أول أهدافه بالدوري بعد غياب دام أكثر من 15 سنة، حينما قص شريط أهداف مباراته أمام المقاولون العرب، عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة من علامة الجزاء، ويعود آخر أهداف بلدية المحلة بالدوري للاعب جمال جاد وسجله في مرمى المصري في الجولة 28 بالدقيقة 82 بتاريخ 15 مايو عام 2008، قبل أن يضيف حسام أشرف الهدف الثاني للبلدية في الشوط الثاني.
وضم تشكيل المقاولون في حراسة المرمى: "محمود أبو السعود، والدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – لؤي وائل، والوسط: زياد فرج - عربي بدر – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – جوزيف أوشايا، والهجوم: عمرو مرعي – محمد سالم".
بينما جاء تشكيل بلدية المحلة: "حراسة المرمى: محمود ماهر، والدفاع: أحمد رضا – محمد عبد الرازق – محمد صابر – حسام حسن، والوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – عبد الرحمن اللاهوني، والهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة" – حسام أشرف – عبد الناصر محمد".
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