حسام أشرف رجل مباراة بلدية المحلة والمقاولون العرب

القاهرة - سامية سيد - توج حسام أشرف لاعب بلدية المحلة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، بعدما سجل هدفا وقدم أداء مميزا في ضربة البداية للبلدية خارج الديار.

وحقق فريق بلدية المحلة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل.