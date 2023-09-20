شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع الجونة 1- 1 فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع نظيره الجونة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

افتتح التسجيل لسموحة فادى فريد في الدقيقة التاسعة من عمر دورى نايل قبل أن يتعادل المغربى أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة "90+4" من عمر اللقاء.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : الهاني سليمان، خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد،خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري، خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود،خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح،خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.

بهذه النتيجة حصد فريق سموحة أول نقطة في دورى نايل بالتساوى مع الجونة.