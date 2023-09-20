شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو و موقفه من مباراة سانت جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس.

وأضاف جاب الله أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى اليوم، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا يحسم موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

أعلن النادي الأهلي عدد جماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام نظيره سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد النادي الأهلي، في بيان رسمي: "تلقت إدارة النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، والمقرر لها الأحد المقبل، في إطار ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى خطابا من نظيره الأفريقي بالموافقة على تعديل موعد مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي المقرر لها 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا لتقام في السابعة مساءً بدلاً من السادسة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد يوم 24 سبتمبر موعدًا لمباراة الذهاب للأهلي أمام سان جورج، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب ليتم تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا لموعد يحدد فيما بعد.

وتقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.