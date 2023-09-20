شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز غدا في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها غد الخميس، في الدوري المصري.

وعينت اللجنة محمود بسيوني حكما للساحة في اللقاء المرتقب، بينما الثنائي أحمد توفيق طلب وعمر فتحي مساعدين، ومحمود رشدى حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكما لتقنية الفيديو، ومحمد نهاد حكما مساعد فيديو.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو على رأس الغيابات عن قائمة الفريق الأبيض أمام بيراميدز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.