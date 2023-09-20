شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب استبعاد سيف الجزيرى من مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالزمالك سبب استبعاد سيف الجزيرى عن قائمة الفريق الأبيض التى تستعد لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى نايل.

وأكد المصدر لـ ”الخليج 365” أن استبعاد سيف الجزيري من مواجهة بيراميدز يرجع لأسباب فنية خاصة بالكولومبى أوسوريو.

وتصدر الثلاثى سيف الدين الجزيرى وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح أبرز غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غدا الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل.

ويغيب كل من أحمد سيد "زيزو" وحاتم سكر للإيقاف وأحمد فتوح وأحمد زكي ومحمود حمدي "الونش" للإصابة، ومحمد عواد وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية بالإضافة إلى البنيني سامسون أكينيولا و التونسي سيف الدين الجزيري.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة لمسابقة دورى نايل.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.