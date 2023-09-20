شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لفاركو وفيوتشر.. وعبد العزيز السيد للاتحاد وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم مباراة فاركو وفيوتشر، للحكم محمود ناجي ويعاونه هشام الدسوقي كحكم مساعد أول، ومحمد عاطف الزناري كحكم مساعد ثان، والسيد منير كحكم رابع، وأحمد الغندور لتقنية الفيديو، وأحمد حمدي كحكم تقنية فيديو مساعد.

بينما يقود عبد العزيز السيد مباراة الاتحاد وسيراميكا، كحكم ساحة، وصالح محمد عفيفي كحكم مساعد أول، وأحمد زيدان كحكم مساعد ثان، وعاطف حسين كحكم رابع، ومحمد معروف، كحكم تقنية فيديو، ويعاونه عمرو عابدين.

وتُختتم غدا الخميس، مواجهات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بإقامة ثلاثة مواجهات مثيرة، حيث يلتقي الزمالك أمام بيراميدز، بينما يواجه فاركو نظيره مودرن فيوتشر، ويستقبل الاتحاد السكندري منافسه سيراميكا.

أقيمت اليوم الأربعاء ثلاثة مباريات في الدوري حيث حقق فريق الداخلية الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد و تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على ستاد السلام.