شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تؤدى مناسك العمرة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للطاولة والتأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى السعودية لاداء مناسك العمرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التى أقيمت بتونس وتأهلت من خلالها إلى الأولمبياد.

ونشرت اللاعبة صورة لها فى المسجد النبوي وعلقت عليها:" اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا "

وتوجت هنا جودة بالبطولة الأفريقية بعد التغلب على دينا مشرف، بنتيجة 4/1 فى النهائي وتأهلت للاولمبياد فى الفردى كما تأهلت مع منتخب السيدات إلى منافسات الفرق بالاولميياد أيضا

كانت هنا جودة قد سردت البطولات الأفريقية التى شاركت فيها خلال مسيرتها الرياضية وجاءت كالتالى..

2021 لعبت بطولة أفريقيا للسيدات لأول مرة في حياتي كان عمري 13 سنة ووصلت للنهائي وللأسف خسرت 4/3 وحصلت على الميدالية الفضية

2022 لعبت بطولة أفريقيا للسيدات وخسرت على دخول النهائي وحصلت على الميدالية البرونزية، وحصلت على كأس أفريقيا للسيدات

2023 بطلة أفريقيا للسيدات وحصلت على كأس أفريقيا للسيدات

للتوضيح .. بطولة أفريقيا للسيدات تضم جميع بطلات أفريقيا، وكأس أفريقيا سيدات تضم افضل 16 لاعبة في أفريقيا.