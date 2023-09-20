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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى نايل بعد مباريات اليوم الأربعاء 20-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يغرد الأهلى على صدارة الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء، بينما يحل بلدية المحلة الصاعد حديثا للمسابقة في المركز الثاني وجاء ترتيب الأندية كالتالي بعد نهاية مباريات اليوم:
أقيمت اليوم الأربعاء ثلاثة مباريات في الدوري حيث حقق فريق الداخلية الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد و تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على ستاد السلام .
جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ، ليضع فريقه في المقدمة.
وسجل فريق بلدية المحلة أول أهدافه بالدوري بعد غياب دام أكثر من 15 سنة، حينما قص شريط أهداف مباراته أمام المقاولون العرب، عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة من علامة الجزاء، ويعود آخر أهداف بلدية المحلة بالدوري للاعب جمال جاد وسجله في مرمى المصري في الجولة 28 بالدقيقة 82 بتاريخ 15 مايو عام 2008، قبل أن يضيف حسام أشرف الهدف الثاني للبلدية في الشوط الثاني.
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