شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى نايل بعد مباريات اليوم الأربعاء 20-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغرد الأهلى على صدارة الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء، بينما يحل بلدية المحلة الصاعد حديثا للمسابقة في المركز الثاني وجاء ترتيب الأندية كالتالي بعد نهاية مباريات اليوم:

أقيمت اليوم الأربعاء ثلاثة مباريات في الدوري حيث حقق فريق الداخلية الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد و تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على ستاد السلام .

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ، ليضع فريقه في المقدمة.