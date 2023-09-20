ترتيب هدافى دورى نايل بعد مباريات اليوم الأربعاء 20-9-2023.. تاو فى الصدارة

القاهرة - سامية سيد - يتصدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي قائمة هدافي الدوري بعد مباريات اليوم الأربعاء في دورى نايل، وهو اللاعب الوحيد في المسابقة الذي تمكن من تسجيل هدفين في الجولة الأولى حتى الآن.

وأقيمت اليوم الأربعاء ثلاث مباريات في الدوري، حيث حقق فريق الداخلية الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد و تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على استاد السلام.

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة.