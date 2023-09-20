شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى دورى نايل بعد مباريات اليوم الأربعاء 20-9-2023.. تاو فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتصدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي قائمة هدافي الدوري بعد مباريات اليوم الأربعاء في دورى نايل، وهو اللاعب الوحيد في المسابقة الذي تمكن من تسجيل هدفين في الجولة الأولى حتى الآن.
وأقيمت اليوم الأربعاء ثلاث مباريات في الدوري، حيث حقق فريق الداخلية الفوز الأول له في بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد و تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما منذ قليل على استاد السلام.
جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة.
أما فريق الجونة فتعادل مع سموحة في الدقيقة 93 بقدم أحمد بلحاج من ركلة جزاء، وذلك بعدما تقدم فادي فريد لسموحة في الدقيقة الرابعة، كأسرع أهداف الدوري المصري حتى الأن.
وسجل فريق بلدية المحلة أول أهدافه بالدوري بعد غياب دام أكثر من 15 سنة، حينما قص شريط أهداف مباراته أمام المقاولون العرب، عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة من علامة الجزاء، ويعود آخر أهداف بلدية المحلة بالدوري للاعب جمال جاد وسجله في مرمى المصري في الجولة 28 بالدقيقة 82 بتاريخ 15 مايو عام 2008، قبل أن يضيف حسام أشرف الهدف الثاني للبلدية في الشوط الثاني.
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