غياب زيزو وفتوح والجزيري.. تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن قائمة الفريق الأبيض التي سيخوض بها مباراته أمام بيراميدز، المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة بياميدز غياب كل من: أحمد فتوح- أحمد سيد «زيزو»- عبدالله جمعة- محمد عواد- حاتم سكر- سيف الدين الجزيري.

وفيما يلي قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد صبحي- عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- محمد طارق- محمد عبدالشافي .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- محمد أشرف «روقا»- محمد حسام «بيسو»- يوسف إبراهيم «أوباما»- سيد عبدالله «نيمار»- أحمد عبدالرحيم «إيشو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إبراهيما نداي- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي- على ياسر.

قائمة بيراميدز

على الجانب الآخر، أعلن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.