شكرا لقرائتكم خبر عن «قبلة روبياليس» تطيح مسؤولين في اتحاد كرة القدم الإسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

أكد مصدر في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أن ما بين ستة وتسعة مسؤولين بارزين سيتلقون دعوة للاستقالة من مناصبهم، أو ستتم إقالتهم، ضمن اتفاق توصل إليه الاتحاد مع لاعبات هددن بمقاطعة المنتخب الوطني، بعد فضيحة قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد السابق.

ولم يتضح على الفور موعد إجراء هذه التغييرات، أو من هم المدرجون على القائمة المقرر الإطاحة بهم.

وبات روبياليس رئيس الاتحاد السابق في مرمى النيران بعدما قبّل جيني إيرموسو خلال مراسم تسليم الميداليات عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات. واستقال روبياليس قبل عشرة أيام، بعدما أكدت اللاعبة أن الأمر كان على غير رغبتها، مثيرة بذلك جدلاً.