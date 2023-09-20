شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يعزز التعاون مع «دولي الكريكت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، مكانة دبي المرموقة في استضافة البطولات الدولية المختلفة وكذلك استضافة مقرات الاتحادات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع الرياضة بفضل توفر جميع عوامل النجاح والجذب للاتحادات والبطولات وفي المقدمة منها التشريعات والبنية التحتية المتكاملة وجودة الحياة، كما أكد أهمية رياضة الكريكت ومكانتها المميزة بين نخبة الفعاليات الرياضية الدولية العديدة التي تقام في دبي سنوياً وتستقطب نخبة لاعبي العالم، وذلك بفضل الرعاية التي تنالها هذه الرياضة واستضافة دبي لمقر المجلس الدولي للكريكت ومقر الاتحاد الآسيوي للكريكت أيضاً، ووجود منشآت رياضية ممتازة في مقدمتها استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية.

وأعرب حارب عن حرص المجلس على تعزيز التعاون مع المجلس الدولي للكريكت والاتحادين الإماراتي والآسيوي للكريكت.

جاء ذلك خلال زيارة كريغ باركلي رئيس المجلس الدولي للكريكت وخالد الزرعوني نائب رئيس اتحاد الإمارات للكريكت، إلى مقر مجلس دبي الرياضي يرافقهما جيف الاردايس المدير الفني للمجلس الدولي للكريكت ومبشّر رحماني السكرتير الفني لاتحاد الإمارات للكريكت، حيث استقبلهم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، بحضور علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس.

وعبر خالد الزرعوني، عن سعادته بزيارة المجلس وبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، وقال: «انتقال المقر الرسمي للمجلس الدولي للكريكت إلى دبي يعد إنجازاً كبيراً ووجوده في الدولة أعطانا دافعاً كبيراً لاستضافة بطولات كبيرة في الدولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكريكت من بينها كأس العالم وكأس آسيا وتصفيات كأس العالم».