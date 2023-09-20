شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الإمارات ستنظم أفضل مونديال شاطئي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2023» اهتمام الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بلعبة كرة القدم الشاطئية وحرصه على توفير كافة عناصر النجاح للبطولة التي تحتضنها الدولة وتحديداً دبي في شهر فبراير من العام المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات من مختلف قارات العالم، وأشاد رئيس اللجنة المنظمة العليا بجهود مجلس دبي الرياضي في مسألة التحضير للبطولة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة العليا للبطولة الذي عُقد أمس الأربعاء في مقر اتحاد كرة القدم بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبحضور عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي «نائب رئيس اللجنة»، والعقيد خميس علي الشامسي ممثل القيادة العامة لشرطة دبي، وهشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة «عضو اللجنة»، ومحمد عبدالله هزام الظاهري «عضو اللجنة ومدير البطولة»، وعلي حمد البدواوي «مستشار اللجنة»، وعلي عمر من مجلس دبي الرياضي.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «النسخة المقبلة ستكون الأفضل تاريخياً، في ظل التحضير المتميز لاستضافتها، ووجود أكثر من 200 جنسية مقيمة في الإمارات، من شأنه أن يساهم في نجاحها نظراً للحضور المتوقع ومؤازرة المنتخبات المشاركة».

واطلعت اللجنة على مخرجات الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت خلال الفترة الماضية بين فرق العمل المحلية مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم في ما يتعلق بالجوانب الفنية والخدمات اللوجستية وغيرها.