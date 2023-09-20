شكرا لقرائتكم بيلنغهام ينقذ ريال مدريد مجدداً بهدف قاتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الإنجليزي جود بيلنغهام لعب دور المنقذ لريال مدريد الإسباني، بعدما قاده للفوز في الوقت القاتل 1 - صفر على ضيفه يونيون برلين الألماني، يوم الأربعاء، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واتسم الشوط الأول بالبطء الشديد، الذي خلا من اللمحات الفنية الجميلة أو الفرصة المحققة، على عكس الشوط الثاني، الذي تسيده ريال مدريد تماما، في ظل استبسال دفاعي من جانب لاعبي فريق يونيون برلين، الذي سجل ظهوره الأول في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

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وانتظر الريال حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحرز هدفه الوحيد بواسطة بيلنغهام، الذي منح الفريق الملكي أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضا فريقي سبورتنغ براجا البرتغالي ونابولي الإيطالي.

ويأتي هدف بيلنغهام ليقود النجم الإنجليزي الشاب الفريق الملكي لمواصلة انطلاقته الرائعة في مختلف المسابقات حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الخمس الأولى في الدوري المحلي، بالإضافة لانتصاره في مواجهته الأولى هذا الموسم بدوري الأبطال، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به برصيد 14 لقبا.

ولعب بيلنغهام دور المنقذ للريال الذي انضم لصفوفه هذا الصيف بأهدافه المتأخرة في العديد من اللقاءات التي خاضها الفريق حتى الآن، والتي ساهمت في تحقيق الانتصارات في الوقت القاتل.