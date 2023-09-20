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ريال مدريد يخطف فوز صعب من يونيون برلين

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محمد الفلاح - انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي يونيون برلين في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بانتزاع النادي الملكي فوزًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

وسجل جود بيلينجهام، لاعب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من زمن اللقاء، ليمنح فريقه ريال مدريد فوزًا ثمينًا على ملعب سانتياجو برنابيو.

أحداث مباراة ريال مدريد ويونيون برلين


دخل لاعبو  النادي الملكي المباراة، بشكل غير مطمئن حيث وقف يونيون برلين بشكل جيد، وافسدوا محاولات ريال مدريد التي لم تكن ناجحة.

وحاول لاعبو ريال مدريد الضغط بشكل أكثر في الشوط الثاني، عن طريق رودريجو الذي أضاع عديد الفرص، إلى جانب خوسيلو.

واستغل الإنجليزي جود بيلينجهام تسديدة ارتدت من البديل فيدي فالفيردي، ليضع الكرة أمام المرمى الخالي، لينقذ ريال مدريد في اللقاء الأول له في .

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا بعد الانتصار الشاق ضد يونيون برلين

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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