شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يثير الجدل بعد الفوز على يونيون برلين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره الفريق الأول الكروي بنادي يونيون برلين بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بانتزاع النادي الملكي فوزًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

وسجل جود بيلينجهام، لاعب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من زمن اللقاء، ليمنح فريقه ريال مدريد فوزًا ثمينًا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتحدث الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، عقب الانتصار الصعب، علي يونيون برلين في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جود بيلينجهام: سعيد بالتواجد داخل ريال مدريد

وأعرب بيلينجهام عن سعادته بالانضمام للنادي الملكي، قائلًا: "أنا محظوظ للتواجد في مدريد، حققت حلمي".

وأضاف: "أنا بالعادة رجل خجول، ولكنني تكيفت بشكل جيد للغاية. أنا دائمًا أُظهر إبتسامتي للجميع".

واستكمل قائلًا: "لم يكُن هذا أجمل هدف لي. أريد أن أكون في منطقة الخصم أكثر لأكون خطيرًا أكثر لمساعدة الفريق".



وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا بعد الانتصار الشاق ضد يونيون برلين.