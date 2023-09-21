شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: بلدية المحلة استحق الفوز.. والهزيمة درس قاس لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شوقى غريب، مدرب المقاولون العرب، أن بلدية المحلة يستحق الحصول على نقاط المواجهة التي جمعت الفريقين، قائلا: "بلدية المحلة يستحق الفوز. بدأنا المباراة بشكل جيد ولكننا لم نستغل الفرصة واستقبلنا الهدف الأول الذي صعب علينا الأمور".

وأوضح شوقي غريب مدرب المقاولون العرب عبر أون تايم سبورتس: "الخسارة من بلدية المحلة درس مهم للاعبي الفريق. نحتاج بعض الوقت لتحقيق الانسجام بين عناصر الفريق وعلينا العمل على استغلال الفرص أمام المرمى".

وأتم: "نعاني من الإصابات قبل مواجهة الزمالك وسنعمل الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء التي كلفتنا الخسارة من بلدية المحلة".