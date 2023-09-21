شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: بلدية المحلة استحق الفوز.. والهزيمة درس قاس لنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى شوقى غريب، مدرب المقاولون العرب، أن بلدية المحلة يستحق الحصول على نقاط المواجهة التي جمعت الفريقين، قائلا: "بلدية المحلة يستحق الفوز. بدأنا المباراة بشكل جيد ولكننا لم نستغل الفرصة واستقبلنا الهدف الأول الذي صعب علينا الأمور".
وأوضح شوقي غريب مدرب المقاولون العرب عبر أون تايم سبورتس: "الخسارة من بلدية المحلة درس مهم للاعبي الفريق. نحتاج بعض الوقت لتحقيق الانسجام بين عناصر الفريق وعلينا العمل على استغلال الفرص أمام المرمى".
وأتم: "نعاني من الإصابات قبل مواجهة الزمالك وسنعمل الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء التي كلفتنا الخسارة من بلدية المحلة".
وسجل فريق بلدية المحلة أول أهدافه بالدوري بعد غياب دام أكثر من 15 سنة، حينما قص شريط أهداف مباراته أمام المقاولون العرب، عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة من علامة الجزاء، ويعود آخر أهداف بلدية المحلة بالدوري للاعب جمال جاد وسجله في مرمى المصري في الجولة 28 بالدقيقة 82 بتاريخ 15 مايو عام 2008، قبل أن يضيف حسام أشرف الهدف الثاني للبلدية في الشوط الثاني.
وضم تشكيل المقاولون في حراسة المرمى: "محمود أبو السعود، والدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – لؤي وائل، والوسط: زياد فرج - عربي بدر – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – جوزيف أوشايا، والهجوم: عمرو مرعي – محمد سالم.
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