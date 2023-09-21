شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الروؤف: ودية المقاولون قبل 10 أيام سهلت علينا قراءته والفوز عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الروؤف، مدرب بلدية المحلة، أن ظهور فريقه بمستوى جيد خلال مواجهة المقاولون العرب لم يكن محض صدفة، موضحا أنه توقع هذا المستوى من لاعبيه.

وأوضح أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة عبر أون تايم سبورت: "توقعت ظهور فريقي بشكل جيد أمام المقاولون العرب، ودرسنا المنافس جيدا خاصة أننا خضنا مباراة ودية أمامه منذ 10 أيام".

وواصل المدير الفني لفريق البلدية: "أداء الفريق تحسن بشكل جيد في الشوط الثاني من المباراة، بلدية المحلة عاد للدوري بعد 15 عاما من الغياب لذا أهم ما أبحث عنه هو شخصية الفريق خاصة أنه ناد جماهيري".

وأتم: "استفدنا من قدرات حسام اشرف بالشكل الأمثل خاصة أنه يشكل خطورة ومميز عندما يتجه نحو المرمى، وما زال لدينا لاعبين لم يدخلوا قوام الفريق ومع وجودهم سنظهر بشكل أفضل".