شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الروؤف: ودية المقاولون قبل 10 أيام سهلت علينا قراءته والفوز عليه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد الروؤف، مدرب بلدية المحلة، أن ظهور فريقه بمستوى جيد خلال مواجهة المقاولون العرب لم يكن محض صدفة، موضحا أنه توقع هذا المستوى من لاعبيه.
وأوضح أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة عبر أون تايم سبورت: "توقعت ظهور فريقي بشكل جيد أمام المقاولون العرب، ودرسنا المنافس جيدا خاصة أننا خضنا مباراة ودية أمامه منذ 10 أيام".
وواصل المدير الفني لفريق البلدية: "أداء الفريق تحسن بشكل جيد في الشوط الثاني من المباراة، بلدية المحلة عاد للدوري بعد 15 عاما من الغياب لذا أهم ما أبحث عنه هو شخصية الفريق خاصة أنه ناد جماهيري".
وأتم: "استفدنا من قدرات حسام اشرف بالشكل الأمثل خاصة أنه يشكل خطورة ومميز عندما يتجه نحو المرمى، وما زال لدينا لاعبين لم يدخلوا قوام الفريق ومع وجودهم سنظهر بشكل أفضل".
وسجل فريق بلدية المحلة أول أهدافه بالدوري بعد غياب دام أكثر من 15 سنة، حينما قص شريط أهداف مباراته أمام المقاولون العرب، عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة من علامة الجزاء، ويعود آخر أهداف بلدية المحلة بالدوري للاعب جمال جاد وسجله في مرمى المصري في الجولة 28 بالدقيقة 82 بتاريخ 15 مايو عام 2008، قبل أن يضيف حسام أشرف الهدف الثاني للبلدية في الشوط الثاني.
وضم تشكيل المقاولون في حراسة المرمى: "محمود أبو السعود، والدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – لؤي وائل، والوسط: زياد فرج - عربي بدر – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – جوزيف أوشايا، والهجوم: عمرو مرعي – محمد سالم.
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