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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 20-9-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل.

الزمالك يكشف سبب استبعاد سيف الجزيرى من مباراة بيراميدز

كشف مصدر بالزمالك سبب استبعاد سيف الجزيرى عن قائمة الفريق الأبيض التى تستعد لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دورى نايل.

تصدر الثلاثى سيف الدين الجزيرى وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح أبرز غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غدا الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو